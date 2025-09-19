Екатеринбургский митрополит благословил крестный ход в старейшем селе Урала

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений благословил крестный ход в старейшем селе Среднего Урала.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, сегодня православные христиане по всему миру вспоминают Чудо Архистратига Михаила в Хонех. Для Свердловской области это особенный день: несколько лет назад в старейшем селе Сысертского района был открыт возрожденный Михайловский храм. Этот момент изменил жизнь здесь – за три года село Новоипатово стало одним из центров православия в регионе.

Здесь постоянно проходят богослужения, сюда приезжают крестить детей и венчаться. А сегодня прихожане впервые прошли крестным ходом от святого источника до дверей святыни. К традиции молитвенного шествия еще во время освящения храма призвал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"В этом году мы здесь заложили традицию, которую благословил Владыка Евгений. Было очень приятно провести молитву, пройти крестным ходом вместе с братьями и сестрами. В этот день, в день воспоминания Архангела Михаила, еще на Руси все примирялись, забывали об обидах. И в будущем мы хотим, чтобы крестный ход начинался у храма в селе Никольском и заканчивался здесь в Новоипатово. Чтобы он стал символом единения и дружбы, когда мысли людей вместе с крестным ходом устремлены в едином направлении", - рассказал глава Сысертского округа Дмитрий Нисковских.

На крестный ход и богослужение приехали директор Фонда святой Екатерины и спортсмены профессиональной команды "Архангел Михаил". Именно при поддержке учредителей фонда местным жителям удалось отстроить храм заново.

"Наш крестный ход не столь многочислен, как царский или всемосковский. Но он не менее благодатен, потому что это наш труд, который мы посвящаем нашему Богу, Творцу и его помощнику Архистратигу Михаилу. Я желаю всем, чтобы ваш духовный труд, эти километры, которые вы прошли с молитвой, был принят Богом, чтобы Архангел Михаил, шествовавший с вами эти километры, продолжил шествовать с каждым из вас по вашему жизненному пути, помогал вам побеждать, прежде всего, себя", - отметил Владыка Евгений.

Справка

История этого праздника берет свое начало во Фригии, где истекал целебный источник. Именно рядом с ним силами местного жителя Архиппа был сооружен храм в благодарность Богу и святому Архангелу Михаилу за исцеление его немой дочери. 60 лет этот человек исполнял пономарское служение в этом месте, словом и примером приводил язычников к вере в Христа.

Озлобленные язычники задумали уничтожить храм: для этого они соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на храм. Святой Архипп усердно молился о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился Архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину и повелел устремиться в нее водам бурлящего потока. Таким образом, храм остался невредим.