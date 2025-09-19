19 Сентября 2025
Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Фонд святой Екатерины

Екатеринбургский митрополит благословил крестный ход в старейшем селе Урала

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений благословил крестный ход в старейшем селе Среднего Урала.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, сегодня православные христиане по всему миру вспоминают Чудо Архистратига Михаила в Хонех. Для Свердловской области это особенный день: несколько лет назад в старейшем селе Сысертского района был открыт возрожденный Михайловский храм. Этот момент изменил жизнь здесь – за три года село Новоипатово стало одним из центров православия в регионе.

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

Здесь постоянно проходят богослужения, сюда приезжают крестить детей и венчаться. А сегодня прихожане впервые прошли крестным ходом от святого источника до дверей святыни. К традиции молитвенного шествия еще во время освящения храма призвал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

"В этом году мы здесь заложили традицию, которую благословил Владыка Евгений. Было очень приятно провести молитву, пройти крестным ходом вместе с братьями и сестрами. В этот день, в день воспоминания Архангела Михаила, еще на Руси все примирялись, забывали об обидах. И в будущем мы хотим, чтобы крестный ход начинался у храма в селе Никольском и заканчивался здесь в Новоипатово. Чтобы он стал символом единения и дружбы, когда мысли людей вместе с крестным ходом устремлены в едином направлении", - рассказал глава Сысертского округа Дмитрий Нисковских.

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

На крестный ход и богослужение приехали директор Фонда святой Екатерины и спортсмены профессиональной команды "Архангел Михаил". Именно при поддержке учредителей фонда местным жителям удалось отстроить храм заново.

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Наш крестный ход не столь многочислен, как царский или всемосковский. Но он не менее благодатен, потому что это наш труд, который мы посвящаем нашему Богу, Творцу и его помощнику Архистратигу Михаилу. Я желаю всем, чтобы ваш духовный труд, эти километры, которые вы прошли с молитвой, был принят Богом, чтобы Архангел Михаил, шествовавший с вами эти километры, продолжил шествовать с каждым из вас по вашему жизненному пути, помогал вам побеждать, прежде всего, себя", - отметил Владыка Евгений.

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

Справка

История этого праздника берет свое начало во Фригии, где истекал целебный источник. Именно рядом с ним силами местного жителя Архиппа был сооружен храм в благодарность Богу и святому Архангелу Михаилу за исцеление его немой дочери. 60 лет этот человек исполнял пономарское служение в этом месте, словом и примером приводил язычников к вере в Христа.

Озлобленные язычники задумали уничтожить храм: для этого они соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на храм. Святой Архипп усердно молился о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился Архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину и повелел устремиться в нее водам бурлящего потока. Таким образом, храм остался невредим.

