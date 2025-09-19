В Нягани арестован спортивный тренер за непристойную переписку с воспитанницей

В Нягани арестован спортивный тренер по обвинению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней воспитанницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

По данным следствия, 40-летний мужчина, работавший тренером в одном из поселков округа, вел непристойную переписку с девочкой, не достигшей 14-летнего возраста.

Няганский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.