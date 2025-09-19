С 2026 года в России изменятся правила выезда детей в несколько стран ближнего зарубежья

В России с 20 января 2026 года изменятся правила выезда за границу детей. Будет запрещено ввозить детей в ряд стран только по свидетельству о рождении – потребуется оформить на них загранпаспорт, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Речь, в частности, идет об Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Южной Осетии. Въезд в эти страны по внутреннему паспорту РФ разрешен (но его дети могут получить только с 14 лет).

"Международные договоренности России с указанными странами, которые предусматривают возможность въезда, пребывания и выезда с их территории российских детей в возрасте до 14 лет по свидетельству о рождении пока продолжают действовать. Ведется работа по исключению свидетельства о рождении из числа проездных документов российских граждан, предусмотренных соответствующими соглашениями с иностранными государствами", - пояснила Захарова.