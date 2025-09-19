Суд продлил арест Штуке – фигуранту дела о пытках на уральской автомойке

Суд продлил арест одному из фигурантов громкого дела о пытках на автомойке в Каменске-Уральском.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, речь идет об Артеме Штуке. Он обвиняется по целому ряду статей УК РФ, среди которых "Похищение человека", "Нарушение неприкосновенности жилища" и "Вымогательство". Следствие вышло с ходатайством о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Изучив материалы, Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о продлении ареста. Под стражей Артем Штука будет находиться до 21 декабря 2025 года включительно. Постановление пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что в деле об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском оказался замешан бывший полицейский. На сегодняшний день фигурантами являются 15 человек. Недавно силовики раскрыли подробности задержания одного из них.