ДТП с автобусом на трассе М5 "Урал": есть погибшие и пострадавшие

Страшное ДТП с рейсовым автобусом произошло на 604-м километре федеральной трассы М5 "Урал" в Пензенской области.

ЧП произошло около пяти утра. Автомобиль "Лада Калина" столкнулся с автобусом. В результате ДТП скончались все, кто был в легковушке – водитель и два его пассажира. Водитель автобуса и две его пассажирки получили ранения, их госпитализировали, сообщили в пресс-службе пензенского управления ГАИ.

Автобус шел по маршруту Москва – Кузнецк, сообщили в областной прокуратуре. От столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся.