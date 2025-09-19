19 Сентября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Вопреки Рособрнадзору, Минпрос заявил, что нагрузка на школьников снижается

Только вчера глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что содержание школьных образовательных программ превышает разумные нормы на 15-30%, как сегодня в пресс-службе Министерства просвещения РФ сообщили, что учебная нагрузка на российских школьников снижается благодаря большой работе специальных ведомств.

Музаев назвал объемы нагрузки "безобразием", которое надо прекращать. По его словам, анализ показывает, что большинство предметов стандартной школьной программы содержат темы, которые в СССР преподавались в вузах. Из-за этого учителя часто не уделяют должного внимания определенным темам, поскольку считают их слишком сложными для учеников. И нужно сделать программы соответствующим возрасту и знаниям школьников.

В Минпросвещения уверяют, что Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме. Но "сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников". Ее нормы закреплены в приказе Минпросвещения России № 704 от 9 октября 2024 года.

Что имеют в виду в Министерстве просвещения, неясно. На днях СПЧ обнародовал специальный доклад о перегрузке школьников. Там обратили внимание на то, что, если суммировать всю нагрузку, предусмотренную действующими санитарными нормами (уроки, внеурочка и "домашка"), получатся крайне тревожные результаты. В первом классе это 30 часов в неделю, во 2-3 классах — почти 35 часов, в 4 классе — 37 часов. Это значит от шести часов в день у первоклашек до 7,5 часов у "выпускников" младшей школы (при пятидневке). То есть почти полный "взрослый" рабочий день у детей 7-10 лет. В 5 классе нагрузка 44 часа, а в 9 классе — 56 часов, то есть уже с 5 класса "рабочая неделя" школьников намного больше, чем у взрослых. Причем все это согласно тому самому приказу, на который ссылается министерство. Более того, в приказе количество учебных часов увеличено еще на 5-6%.

