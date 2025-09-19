Вслед за Ночью музеев и музыки. В Екатеринбурге пройдет первая в России Ночь диспансеризации

Сегодня в Екатеринбурге пройдет первая в России профилактическая акция "Ночь диспансеризации". Горожан ожидают с 20.00 до 23.00 в поликлинике №3 на улице Академика Парина 35/3, где запланировано проведение полного спектра исследований первого этапа диспансеризации, сообщает пресс-служба областного минздрава.

После анкетирования, участники акции смогут пройти антропометрию, измерение внутриглазного давления, электрокардиографию, пульсоксиметрию, флюорографию, спирографию, осмотр терапевта, общий анализ крови, определение уровня глюкозы, холестерина, антител к гепатитам В и С, ВИЧ, дополнительно для мужчин — ПСА. Женщинам же дополнительно предлагают пройти маммографию и осмотр акушерки с забором мазков на онкоцитологию.

"Особое внимание сотрудники учреждения здравоохранения уделят репродуктивной диспансеризации, а также углубленным медосмотрам. Специалисты по медицинской профилактике готовы дать индивидуальные консультации по здоровому образу жизни, правильному питанию, профилактике ожирения, курения, зависимости от алкоголя и иных вредных привычек. В случае необходимости свердловчан направят в Центр здоровья ЦГКБ №6", - говорится в сообщении.

После прохождения диспансеризации, все желающие могут провакцинироваться в преддверии сезона простудных заболеваний.