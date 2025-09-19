Между Москвой и Минском предложили проложить "струнную линию"

Руководство Союзного государства "на днях" обсуждало с Минтрансом России идею "натяжения струны" между Минском и Москвой для движения по ней вагонов со скоростью 500 км/ч, заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.

"Обсуждаются новые виды транспорта. На днях мы обсуждали с Минтрансом (России - ред.) перспективу натяжения "струны" между Минском и Москвой, по которой могли бы тележки, вагончики ехать со скоростью 500 километров в час", - цитирует Глазьева "Прайм".

По словам чиновника, большие надежды также возлагаются на высокоскоростную магистраль между Москвой и Минском. Возможные сроки реализации проектов и их стоимость Глазьев не назвал.

Речь, вероятно, идет о так называемом струнном транспорте изобретателя Анатолия Юницкого, который пытается разрабатывать концепцию в Белоруссии. Пока что идеи Юницкого большинство транспортных компаний считает запредельно дорогими и сложными в создании, они рассматриваются исключительно как потенциальный транспорт будущего – наряду с вакуумным транспортом Илона Маска.