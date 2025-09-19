Владимир Мазур сообщил о создании координационного Совет по делам ветеранов боевых действий в Томской области

"Создаём Координационный совет по делам ветеранов боевых действий. Решение об этом приняли сегодня, а с предложением обратились сами воины: ветеран войны в Афганистане, сенатор от региона Владимир Казимирович Кравченко, участники программы подготовки управленческих кадров «Наши Герои», многие другие. Конечно, предложение принимается!", - сообщил в своем канале в MAX губернатор Томской области Владимир Мазур.

В регионе активно работают общественные организации, которые объединяют ветеранов боевых действий. Это Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций (создан в 1990 году), Ассоциация ветеранов разведки и спецназа, Ассоциация ветеранов СВО, общественные организации областного совета ветеранов, который фактически стал главным проводником идей патриотизма, защиты Родины, воспитания молодого поколения.

Сегодня состоялось обсуждение новых подходов к патриотическому воспитанию молодёжи, участия ветеранов в охране общественного порядка в составе народных дружин. Также был представлен проект Томского отделения ДОСААФ по созданию единого центра подготовки к военной службе.

"Отличные инициативы, нужно воплощать", - подчеркнул Владимир Мазур.

Символично, что Координационный совет по вопросам ветеранов боевых действий в регионе начинает работу в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества.

Задача совета будет состоять в формировании открытого органа, где каждая созидательная идея сможет найти путь к реализации, а каждый злободневный вопрос – решение.

Владимир Мазур пригласил к совместной работе всех томичей, кто служил и служит стране.