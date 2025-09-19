В екатеринбургском офисе RC Group проводятся следственные действия

Следователи при содействии бойцов Росгвардии провели повторные обыски в головном уральском офисе RC Group в Екатеринбурге на ул.Хохрякова, 74. Об этом сообщает общественник Дмитрий Чукреев.

По его словам, помещение офиса уже опечатали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"Ждем задержаний и подробностей от Следственного комитета!", - заявил Чукреев.

Ранее он также сообщал о том, что Федеральная налоговая служба потребовала признать компанию банкротом, с чем обратилась в арбитражный суд Санкт-Петербурга по месту регистрации фирмы. Поводом послужила задолженность ООО "УК ЭРСИ ГРУПП" (RC GROUP) перед государством в размере 8,6 млн рублей.

Ранее мы писали, как группа молодых людей из Екатеринбурга обратилась в главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой поспособствовать возбуждению уголовного дела в отношении компании RC Group. Пострадавшие уверены, что их втянули в "финансовую пирамиду", а компания запугивает недовольных связями в Москве.