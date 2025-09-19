Geely отзывает 17,7 тысяч автомобилей Geely Emgrand в России

Российское подразделение Geely отзывает 17,7 тыс. автомобилей Geely Emgrand, проданных с 1 ноября 2023 года по настоящее время, об этом сообщает Росстандарт.

Причиной отзывной кампании стала возможная некорректная работа клапана вентиляции в крышке заливной горловины топливного бака.

"На некоторых автомобилях Geely Emgrand (SS11-A1), при определенных обстоятельствах и условиях движения, клапан вентиляции, расположенный в крышке заливной горловины топливного бака, может работать некорректно, что приводит к появлению отрицательного давления (вакуума) в системе. Из-за этого при долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его", - сообщили в Росстандарте.

На всех машинах будет проведена проверка и замена крышка заливной горловины топливного бака.