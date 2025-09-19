Сайт петербургского аэропорта Пулково взломали

Администрация санкт-петербургского аэропорта Пулково сообщила о взломе сайта воздушной гавани.

"Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена. Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта", - говорится в сообщении аэропорта.

Пулково – один из самых часто закрывающихся в условиях атак беспилотников аэропортов России.

В июле этого года хакерская атака была совершена на IT-инфраструктуру авиакомпании "Аэрофлот". Проблемы в системе бронирования и регистрации пассажиров привели к тому, что в нескольких аэропортах рейсы перевозчика сильно задерживались, среди них были Пулково и столичный аэропорт Шереметьево.