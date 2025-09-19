Экспериментальные мыши успешно вернулись на Землю после месяца в космосе

Экспериментальные мыши успешно вернулись с орбиты Земли – спускаемый аппарат биологического спутника "Бион-М" приземлился в Оренбургской области, сообщили в Роскосмосе.

"Космический аппарат был запущен с Байконура 20 августа — спустя 30 суток он вернулся на Землю с живыми организмами на борту. После приземления их отправят в Москву для участия в дальнейших исследованиях", - рассказали в госкорпорации.

На борту кроме 75 лабораторных мышей находилась целая колония плодовых мушек. Все они летали на высоте около 380 км "по заданию" Института медико-биологических проблем (ИМБП РАН).

Целью исследования мышей является изучение "возможности адаптации нервной, мышечной, костной и сердечно-сосудистой систем млекопитающих к условиям космического полёта", рассказали ученые. В какой-то момент в сети и СМИ стали появляться комментарии обеспокоенных граждан и зоозащитников, мол, не является ли это жестоким обращением с животными. Биологи дали разъяснения: мыши летают на орбите "в состоянии комфорта". В подтверждение показали кадры со спутника, на которых мыши в невесомости едят.

У мушек, отправленных в космос, "короткий жизненный цикл", но в течение короткой жизни они тоже не страдали. На орбиту запустили 1,5 тыс. особей, на которых ученые отслеживают мутации и изменения в ДНК, вызванные факторами космического полета и космической среды.