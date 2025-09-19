На Урале произошел пожар в доме многодетной семьи, пострадала девочка

В уральском городе Дегтярск произошел пожар в доме, где живет многодетная семья. Один из детей серьезно пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел сегодня утром в частном доме на улице Крылова. На момент возгорания внутри находились двое несовершеннолетних детей.

"Они обучаются в школе со второй смены, поэтому в указанный период находились дома. Один ребенок успел выбежать", - рассказали в прокуратуре.

В результате пожара пострадала девочка 2015 года рождения. Она доставлена в больницу с 87% ожогами тела.

В прокуратуре уже выяснили, что данная многодетная семья, по предварительным сведениям, на учетах органов системы профилактики не состояла. Точная причина возгорания будет установлена пожарно-технической экспертизой.