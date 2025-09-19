Трамп пригрозил отобрать лицензии у американских эфирных телеканалов

Президент США Дональд Трамп предположил, что федеральное правительство может отозвать лицензии на вещание у телеканалов, которые "выступают против" него.

Комментарий Трампа прозвучал на следующий день после того, как телеканал ABC приостановил трансляцию шоу Jimmy Kimmel Live! из-за высказываний ведущего по поводу убийства праворадикального активиста Чарли Кирка и поведения сторонников Трампа из движения MAGA. Перед этим председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр намекнул, что лицензия на вещание ABC окажется под угрозой, если не "примет мер в отношении Киммела (ведущего шоу – прим. ред.)".

Выступая в четверг перед журналистами, Трамп сказал: "Я где-то читал, что 97% каналов были против меня [во время выборов], опять же, 97% отрицательных, и тем не менее я легко победил во всех семи колеблющихся штатах".

"Они создают мне только плохую рекламу", - сказал Трамп и добавил по поводу лицензий телеканалов: "Я думаю, что, возможно, их следует отобрать".

Президент заявил, что решение "будет принимать Брендан Карр".

"Я считаю, что Брендан Карр выдающийся человек, он патриот, — сказал Трамп, выдвинувший кандидатуру Карра на эту должность. - Он любит нашу страну, и он крутой парень. Так что посмотрим".

В США лицензию на вещание получают эфирные телеканалы, такие как ABC, CBS, NBC и Fox. Их контент можно принимать бесплатно с помощью антенн. Кабельным каналам, за которые абоненты платят, лицензия не нужна.