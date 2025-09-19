К программам "Земский учитель" и "Земский тренер" допустят даже пенсионеров

19 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

К программам "Земский учитель" и "Земский тренер" допустят даже пенсионеров

Правительству необходимо принять меры по обеспечению единообразия и упрощения процедур, связанных с участием специалистов в программах "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", с предоставлением единовременных компенсационных выплат и заключением трудовых договоров. Такое поручение дал президент РФ, сообщается на сайте Кремля.
Читайте также:

Для участия в программах "Земский учитель" и "Земский тренер" предлагается отменить возрастные ограничения, допустив к ней предпенсионеров и даже пенсионеров (сейчас предельный возраст - 55 лет). Очевидно, мера вызвана огромной нехваткой учителей на селе. Также с 2027 года будет повышен размер единовременной компенсационной выплаты до 2 млн рублей специалистам, которые приедут работать в Белгородскую, Брянскую и Курскую области по всем вышеуказанным программам, включая врачей, фельдшеров и работников культуры.

Кроме того, предлагается разрешить участвовать в программах "Земский учитель" и "Земский тренер" выпускникам вузов и колледжей, которые пришли работать в школы, расположенные в местах проживания этих специалистов, если места их проживания соответствуют требованиям этих программ. То есть если проживающий на селе молодой учитель пойдет работать по месту своего жительства в сельскую школу, то он может участвовать в программе "Земский учитель" и претендовать на полагающиеся ему выплаты и льготы.

Регионам поручено оказывать дополнительные меры поддержки участникам всех этих программ, включая обеспечение приезжающих специалистов служебным жильем.

Эти программы запускались в последние 13 лет для снижения дефицита кадров на селе. Программа "Земский тренер" была запущена в этом году в пилотном режиме для субъектов Дальневосточного и Центрального федеральных округов. С 2026 года ее планируется распространить на территорию всей страны. Программа "Земский работник культуры" также действует с этого года.

Результативность всех этих программ крайне мала. Так, в 2020-2024 гг. в рамках программы "Земский учитель" стали работать всего 6,3 тыс. учителей. За 10 лет действия программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на село переехало 60 тыс. специалистов, сообщал ранее глава Минздрава Михаил Мурашко. В масштабах страны это очень небольшие цифры.

Теги: учителя, пенсионеры


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети