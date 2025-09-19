К программам "Земский учитель" и "Земский тренер" допустят даже пенсионеров

Правительству необходимо принять меры по обеспечению единообразия и упрощения процедур, связанных с участием специалистов в программах "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", с предоставлением единовременных компенсационных выплат и заключением трудовых договоров. Такое поручение дал президент РФ, сообщается на сайте Кремля.

Для участия в программах "Земский учитель" и "Земский тренер" предлагается отменить возрастные ограничения, допустив к ней предпенсионеров и даже пенсионеров (сейчас предельный возраст - 55 лет). Очевидно, мера вызвана огромной нехваткой учителей на селе. Также с 2027 года будет повышен размер единовременной компенсационной выплаты до 2 млн рублей специалистам, которые приедут работать в Белгородскую, Брянскую и Курскую области по всем вышеуказанным программам, включая врачей, фельдшеров и работников культуры.

Кроме того, предлагается разрешить участвовать в программах "Земский учитель" и "Земский тренер" выпускникам вузов и колледжей, которые пришли работать в школы, расположенные в местах проживания этих специалистов, если места их проживания соответствуют требованиям этих программ. То есть если проживающий на селе молодой учитель пойдет работать по месту своего жительства в сельскую школу, то он может участвовать в программе "Земский учитель" и претендовать на полагающиеся ему выплаты и льготы.

Регионам поручено оказывать дополнительные меры поддержки участникам всех этих программ, включая обеспечение приезжающих специалистов служебным жильем.

Эти программы запускались в последние 13 лет для снижения дефицита кадров на селе. Программа "Земский тренер" была запущена в этом году в пилотном режиме для субъектов Дальневосточного и Центрального федеральных округов. С 2026 года ее планируется распространить на территорию всей страны. Программа "Земский работник культуры" также действует с этого года.

Результативность всех этих программ крайне мала. Так, в 2020-2024 гг. в рамках программы "Земский учитель" стали работать всего 6,3 тыс. учителей. За 10 лет действия программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на село переехало 60 тыс. специалистов, сообщал ранее глава Минздрава Михаил Мурашко. В масштабах страны это очень небольшие цифры.