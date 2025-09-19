Опрос: большинство жителей Екатеринбурга считают себя счастливыми

Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга считают себя счастливыми. Опрос на эту тему в сентябре нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), 78% екатеринбуржцев в той или иной степени считают себя счастливыми. 20% абсолютно счастливы сейчас, а 58% скорее счастливы.

Несчастными себя чувствуют 22% горожан. При этом лишь 9% дали абсолютно отрицательный ответ, а еще 13% только склоняются к отрицанию.

Среди женщин доля тех, кто однозначно считает себя счастливым, выше (23%), чем среди мужчин (17%). Более оптимистичны респонденты от 35 до 45 лет, каждый третий из которых абсолютно счастлив.

