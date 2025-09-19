Ручеёк иссякнет: как новый утильсбор повлияет на ввоз иномарок физлицами

Введение с 1 ноября повышенного утильсбора для физлиц на импортные автомобили мощностью более 160 л.с. на некоторых сегментах рынка скажется, на некоторые – вообще не повлияет, считают эксперты.

По данным агентства "Автостат" за первые 8 месяцев 2025 года импорт физическими лицами мощных (более 160 л.с.) машин из Белоруссии, Южной Кореи, Грузии и Киргизии превысил 80%, из Китая – составил 54%, из Японии – чуть превысил 10%.

По брендам (без разделения на новые и б/у) лидируют Geely, BMW, Mercedes, Hyundai и Kia.

Соответственно, новый утильсбор на ввозе подержанных машин из Японии скажется незначительно, а вот немецкие премиальные бренды подорожают сильно, их продажи, соответственно, еще сократятся, пишет директор "Автостата" Сергей Целиков.

"Самая популярная модель альтернативного импорта Geely Monjaro "отвалится" в первую очередь. Но официальный дистрибьютер Geely будет этому только рад. Monjaro можно покупать и у дилеров. Пусть и чуток подороже. Структура ввоза из Китая физлицами видимо будет меняться, но объемы импорта "секонд-хенда" могут продолжить рост. Модельный ряд в Китае широкий и есть из чего выбирать", - заключает эксперт.

Он добавил, что ввоз машин из Кореи, через Белоруссию, Грузию и Киргизию может потерять экономический смысл.

При этом Целиков отмечает, что "волна возмущения "новым утилем" идет довольно мощная", он не исключает "отката" инициативы Минпромторга и Минприроды.