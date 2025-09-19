На Украине опубликовали рейтинг Зеленского, который проигрывает Залужному

На Украине опубликованы рейтинги политиков на гипотетических выборах президента. Зеленский уступает экс-главкому ВСУ Валерию Залужному - 28% против 33%. Остальные кандидаты не имеют и 7%. Рейтинг примечателен тем, что ранее на Украине еще не публиковали результаты опросов, в которых Зеленский проигрывает.

По данным опросов, на парламентских выборах условный блок Зеленского набирает 20%, а "партия Залужного" - 24%.

Как пишет "Резидент", Зеленский оказался в ловушке: продолжение военного конфликта подрывает остатки его рейтинга, а мирное урегулирование приведет к обвинениям в "капитуляции". Поэтому он не допускает даже самой возможности выборов и нацелен на продолжение военного конфликта ради удержания власти.

Накануне ЦИК Украины заявил, что в настоящий момент предпосылок для проведения выборов нет. Военное положение сохраняется, что не позволяет провести выборы по закону, а в бюджете на следующий год на выборы не предусмотрены средства.

Однако недавно в США узнали о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины.