ЕС решил отменить программу приема украинских беженцев

Совет ЕС одобрил план постепенной отмены программы приема украинских беженцев, "чтобы обеспечить устойчивое возвращение и реинтеграцию на Украину, когда позволят условия, а также постепенный переход к другим статусам проживания для тех, кто имеет на это право".

Украинцы смогут со временем получить другой статус на территории ЕС при наличии юридического права. Странам рекомендуется давать виды на жительство, а желающим вернуться домой - организовывать "ознакомительные визиты в Украину". Также возможны информационные кампании по программам добровольного возвращения, которые должны оказывать помощь в этом.

Сроки реализации плана не указаны, сейчас еще действует программа приема украинских беженцев, она завершается 4 марта 2027 года и вряд ли будет продлена. Как полагает украинское издание "Страна", после этого украинцы смогут легализоваться, если имеют официальную работу, учатся в одном из европейских вузов, имеют членов семьи, которые являются гражданами стран ЕС или имеют вид на жительство. Последний можно получить, если прожить в стране больше 5 лет. Эта норма действует в большинстве стран ЕС. А вот те, кто не прожили 5 лет и живут на пособия, могут столкнуться с трудностями.

Интересно, что на днях в украинских политических телеграм-каналах сообщалось, что Зеленский, который давно добивается возвращения украинцев из Европы, чтобы пополнять свои войска живой силой, получил некоторые обещания. Правда, процесс может затянуться и не иметь таких масштабов, каких хотят в Киеве.

Число украинских беженцев в Европе в апреле 2025 года превышало 6 млн человек, сообщало Минэкономики Украины, ссылаясь на результаты опроса Агентства ООН по делам беженцев.