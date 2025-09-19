В Перми у школьника в лицее №5 загорелся телефон

В Перми у школьника в лицее №5 загорелся телефон. На вызов приехали пожарные сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

Инцидент произошел накануне, в 10.57, по ул. Черняховского, 51. К месту пожара были направлены силы и средства в количестве четырех человек личного состава и одной единицы техники. На момент прибытия первого подразделения установлено, что в кабинете на первом этаже произошло возгорание телефона в рюкзаке ученика.

Предварительная площадь пожара 0,01 квадратный метр. Погибших и травмированных нет.

Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировано 25 человек, в том числе 24 ребенка.