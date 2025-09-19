Более половины россиян уверены, что не смогут скрыть доходы от ФНС

56% россиян убеждены, что не смогут скрыть от налоговых органов свои доходы.

Таковы результаты всероссийского мониторинга. Его результаты представила начальник управления социологии АНО "Диалог" Елена Удалова. Доля граждан, уверенных в невозможности скрыть свои доходы, растет: в 2008 году она составляла 46%. Одновременно снизилось количество опрошенных, которые убеждены в неэффективности работы налоговых органов: если в 2008 году они составляли 42% респондентов, то к 2025 году – 35%.

Параллельно растет и уверенность населения в том, что их окружение честно платит налоги. 80% участников исследования считают, что большинство их знакомых не используют никаких способов незаконной оптимизации.

Удалова указала, что заинтересованность в получении знаний по этой теме в большей степени характерна для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет: среди них 74% проявляют интерес к тому, как устроена российская налоговая система. Доля таких респондентов старше 25 лет составляет 64%, сообщают "Ведомости".

Ранее в Кремле отказались комментировать слухи по поводу возможного повышения НДС для пополнения стремительно пустеющего бюджета.

О возможном повышении налогов в России ранее сообщил Reuters со ссылкой на неназванные источники.