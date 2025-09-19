В молочных продуктах нашли растительные компоненты и говяжий жир

В России в составе творога, кефира и сливочного масла обнаружены растительные компоненты и говяжий жир.

Их нашли в продукции "Внуковского масло-жирового комбината", "Велды", "Кубаньрус-Молока" и компании "ДарыМолока". Фальсификат продают розничные сети "Доброцен", "Светофор", "Дикси", "Лента", "Магнит" и Spar. Продукция также поставлялась в социальные учреждения, включая детские сады, школы, колледжи, больницы.

Московское общество защиты прав потребителей обратилось в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Россельхознадзор с просьбой запретить производство и продажу этих продуктов, включая эксплуатацию производственных помещений, где выпускается продукция, сообщают "Известия".

Напомним, сливочное масло стало самым фальсифицируемым продуктом в России. Это связано с тем, что подделка является выгодной для производителей, которые делают наценку в 500-700%.