Минфин заложил в бюджет на 2026 ключевую ставку на уровне 12–13%

Министерство финансов России при подготовке бюджета на 2026 год ориентируется на базовый сценарий Центробанка РФ и исходит из ключевой ставки 12–13% в предстоящем году.

Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, министерство научилось работать с финансовыми ограничениями. Важно выстраивать такую бюджетную конструкцию, которая устоит перед любыми вызовами, — санкциями, ограничениями, пошлинами, запретами, указал министр.

Он отметил, что главное, чтобы россияне не почувствовали негативных последствий. При этом все социальные обязательства — пенсии, пособия, выплаты семьям с детьми — будут выполняться, сообщают "Известия".

Напомним, высокая ключевая ставка ЦБ РФ замедлит рост ВВП на 1,5 п.п. в 2025 году.