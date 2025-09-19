На бывшем автозаводе Toyota в Санкт-Петербурге будут выпускать машины Aurus

Производство автомобилей на бывшем заводе японской Toyota в Санкт-Петербурге перезапустят в 2026 году.

В настоящее время ведется работа с партнером из дружественной страны по возобновлению выпуска автомобилей. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. Он не раскрыл, какая именно иностранная компания выступит партнером для перезапуска производства.

В следующем году будет запущен выпуск автомобилей под брендом Senat, линейка будет состоять из двух седанов и одного внедорожника, сообщают "Ведомости".

