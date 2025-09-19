Путин подписал указ об освобождении Козака от должности

Глава государства Владимир Путин освободил замглавы Администрации президента Дмитрия Козака от должности.

Президент подписал соответствующий указ. "Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации", - следует из документа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Козак покидает пост по собственному желанию. Бывший замглавы - один из "долгожителей" Администрации российского президента. Он пришел работать в Кремль в 1999 году.

Ранее сообщалось, что Козак стал одним из кандидатов на пост полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе.