Стало известно о плане ЕС по использованию активов РФ в обход Венгрии

Европейский союз обсуждает возможность использования замороженных активов России для обеспечения кредита Киеву в обход Венгрии, которая может наложить на это решение вето.

Речь идет о займе, который Украина вернет, только если получит компенсацию от Москвы за ущерб, нанесенный в ходе спецоперации. Концепцию кредита на прошлой неделе представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне сокращения военной помощи Украине со стороны Вашингтона. По ее словам, речи о конфискации российских активов не идет. В Европе заморожены €210 млрд ($250 млрд) российских активов, сообщает Reuters.

Евросоюз использовал прибыль, полученную с этой суммы, для кредита Украине на $50 млрд, выданного странами G7, однако, поскольку большинство активов уже переведены в наличные деньги, объем генерируемых процентов невелик.

Ранее стало известно, что ЕС может перевести замороженные российские активы в более рискованный инвестиционный фонд, чтобы получить больше средств для Киева.