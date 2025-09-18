"30% школьной программы неподъемна для учеников". Роспотребнадзор заявил о безобразии в образовании, которое "надо прекращать"

В школьном образовании творится безобразие, с которым нужно что-то делать: от 15 до 30% преподаваемого материала просто неподъемен для детей, заявил руководитель Роспотребнадзора Анзор Музаев.

По его словам, современные школьники перегружены темами, которые в СССР проходили только к концу второго курса университета.

"Тему, которую мы сейчас даем в школах в этом возрасте, исходя просто из оценки экспертов, кто занимается детской психологией, невозможно освоить. И что происходит часто в школах, когда мы проводим анализ? В некоторых школах учителя просто проходят эти темы мимо, потому что они понимают, что это неподъёмно и для них в том числе. Вот это безобразие, которое у нас образовалась, конечно, надо будет прекращать", - отметил Музаев во время "круглого стола" "Качество образования – основа достижения национальных целей" в Санкт-Петербурге.

Сейчас над приведением в соответствие стандартов средней школы занимается целая кманда, состоящая из представителей: Роспотребнадзора, Минпросвещения, Горного универстета и других вузов Санкт-Петербурга. Музаев подчеркнул, что нужно работать не над упрощением программы "для красивых баллов", а сделать ее соответствующей возрасту и знаниям школьников.