79 погибших и более 200 раненых. Статистика в Секторе Газа за оследние сутки

За последние сутки в Секторе Газа зафиксировано 79 погибших и 228 пострадавшх, сообщает местный Минздрав. Раненые сейчас находятся в больницах под наблюдением медиков.

Девять погибших и 33 раненых были обнаружены у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Подводя итоги сегодняшнего дня, с 7 октября 2023 года в Секторе Газа под израильским атакам погибло 65 тыс. 141 чловек, 165 тыс. 925 - получили ранения. Большинство из них женщины и дети. Значительная часть потерь пришлась на период с 18 марта текущего года по сегодняшний день: 12 тыс. 590 погибших и 53 тыс. 884 раненых.

В понедельник вечером 15 сентября по местному времени израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по Газе. Вскоре после этого, по сообщениям палестинской прессы, в город вошли израильские танки.

Израильское наступление началось через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио встретился с Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета. "Мы должны помнить, с кем имеем дело, — с группой людей, посвятивших свою жизнь насилию и варварству", — заявил Рубио на брифинге с Нетаньяху.

Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников передает, что Рубио сообщил Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет, чтобы она была реализована быстро и завершилась как можно скорее. Американский чиновник заявил, что администрация Трампа не собирается останавливать Израиль и позволит ему самостоятельно принимать решения относительно войны в Газе.