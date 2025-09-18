"Чтоб не превышали свои полномочия". Путин одобрил усиление контроля за тарифами в регионах

Контроль за формированием тарифов в регионах должен быть усилен. С таким предложением от руководителей думских фракций согласился глава государства Владимир Путин, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



По его словам, хотя прокуратура и вовремя вмешивается, отменяет завышенные тарифы, все равно в ряде регионов страны органы власти и региональные энергетические комиссии, фактически, превышают свои полномочия.



"Звучала тема, связанная с защитой граждан и вопросами контроля над тарифами. Владимир Владимирович поддержал предложение руководителей фракций о необходимости усиления парламентского контроля за тарифообразованием в регионах", - сказал Володин журналистам.



О также отметил, что Госдума при поддержке президента вместе с прокуратурой будет внимательно следить за обстановкой в каждом регионе по этому вопросу.