Юридическое лицо Ura.ru попало под арест по иску Генеральной прокуратуры РФ

ООО "Сибирско-Уральская медиакомпания" (СУМК), владеющее информационным агентством Ura.ru, попало под арест по иску Генеральной прокуратуры РФ об изъятии активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на неназванный источник.

"Компания попала под арест в рамках обеспечительных мер. Самостоятельным участником дела пока не является", - привозит газета цитату по источнику.

Ранее сообщалось, что СУМК внесли в список третьих лиц по делу о национализации бизнеса олигархов Боброва и Бикова. Соответствующая информация появилась в карточке на сайте Ленинского районного суда Екатеринбурга. Главный редактор Ura.RU Диана Козлова рассказала Накануне.RU, что сегодня сотрудникам объявили, что СУМК привлечена как третье лицо

Детали не сообщаются, но, по некоторым данным, сотрудники редакции получали зарплату через банк "Агропромкредит", который связывают с Бобровым и Биковым.

Также по данному делу ответчиком проходит вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.