Путин сообщил, кто будет его "сменой"

Президент России Владимир Путин посоветовал лидерам думских фракций активнее продвигать в руководители на всех уровнях участников СВО.

"Это будет наша смена", - считает глава государства.

По его словам, участники СВО "внесут позитивный вклад в работу политических партий и органов власти".

Ранее сообщалось, что на минувших сентябрьских выборах в России победили не менее 879 участников СВО. Это в два с половиной раза больше, чем в 2024 году. Большинство из них избрались от "Единой России".