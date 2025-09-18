Главе Генштаба армии России продлили срок службы

Руководителю Генерального штаба армии России Валерию Герасимову продлили срок службы. На несколько лет.

Продление срока службы подтвердили два источника РБК, осведомленных об этом решении. Один из них сообщил, что срок службы продлен на пять лет.

Герасимов является начальником Генерального штаба и первым заместителем министра обороны России с 2012 г. Продлевать срок службы чиновников и военных при достижении ими 70-летнего возраста может президент России – в 2021 г. были приняты соответствующие поправки в законодательство.