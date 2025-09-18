18 Сентября 2025
Здравоохранение Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале пересмотрен приговор врачу, осужденному за смерть пациента

На Среднем Урале пересмотрен приговор врачу, осужденному за смерть пациента по неосторожности. Он освобожден от ранее назначенного наказания.
На скамье подсудимых был врач-онколог Карпинской центральной городской больницы. Как показало расследование, в 2019 году местному жителю для предупреждения нарушения сердечного ритма и предотвращения внезапной смерти был имплантирован электрический кардиостимулятор. В мае 2023 года пациент пришел на прием к своему лечащему врачу-онкологу, который наблюдал мужчину с 2021 года. По версии следствия, доктор не провел надлежащий осмотр пациента и не изучил его медицинскую документацию.

Между тем в ней говорилось о наличии электрокардиостимулятора, что является противопоказанием для магнитно-резонансной томографии. Однако именно на эту процедуру и направил уральца онколог. В июне 2023 года в больнице пациенту провели МРТ, которая привела к нарушению сердечного ритма. В результате мужчина умер в медучреждении на следующий день.

Дело врача направили в суд в ноябре 2024 года. Сообщалось, что ему грозит до 3 лет лишения свободы. Своей вины онколог не признал. В июне нынешнего года Карпинский городской суд назначил ему 2 года ограничения свободы и лишил права заниматься врачебной деятельностью на 3 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, приговор обжаловали сам врач и его адвокат. Также прокурором было подано апелляционное представление.

В итоге Свердловский областной суд изменил приговор, сначала смягчив дополнительное наказание до 2 лет 10 месяцев. Как добавили в инстанции, после этого онколог был полностью освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.

Теги: врач, приговор, апелляция, Карпинск


