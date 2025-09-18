Четверых иностранцев, задержанных в Екатеринбурге за поддержку сирийских террористов, отправили в тюрьму

Центральный окружной военный суд признал четырех уроженцев Центральной Азии виновными в поддержке международной терроритистической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Об этом сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Свердловской области.

Напомним, что близкий родственник одного из осужденных был знаком с членами бандподполья Северного Кавказа, в том числе с арабским террористом Хаттабом, ликвидированным весной 2002 года. Осужденные исповедовали радикальный исламизм, осуществляли сбор и переправку денег в Сирию для нужд террористов. Их действия были задокументированы в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

По решению суда, Ахмадхужаев Х. получил 12 лет лишения свободы, а остальные трое - Ахмадходжаев М., Саидов Н. и Ахмадхужаев С. - по 10 лет. Первую половину своего срока каждый проведет в тюрьме, после чего осужденных направят в исправительную колонию строгого режима.

Мера пресечения в отношении всех троих заключенных осталась без изменений — заключение под стражу. Приговор в законную силу не вступил. Дело готовится к представлению в Апелляционный военный суд.

*признана террористической организацией и запрещена на территории РФ.