Даты послания Путина федеральному собранию, в отличие от текста, ещё нет

Пока нет даты послания президента России Владимира Путина федеральному собранию. Хотя наброски текста уже есть.

"По посланию пока дата не определена. Как только это произойдёт, мы вас проинформируем. Наброски, конечно же, экспертные делаются", - приводит "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В прошлый раз президент выступал с посланием 29 февраля 2024 г. незадолго до президентских выборов, на которых победил. В 2023 оглашение послания состоялось 21 февраля. В 2022 г. глава государства пропустил обращение к федеральному собранию, хотя это является его конституционной обязанностью.