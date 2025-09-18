Александр Соколов предложил запретить в Кировской области торговлю вейпами

Глава Кировской области сегодня выступил с ежегодным посланием Заксобранию региона. В ходе ежегодного послания губернатор. Александр Соколов, в частности, акцентировал внимание собравшихся на необходимости продвижения здорового образа жизни в регионе. В частности, среди негативных факторов, на которые надо обратить внимание, он указал интерес молодежи к вейпам.

"Используя вейп, подростки не понимают, как сильно разрушают свой организм. В молодом возрасте о здоровье и будущем думают, к сожалению, не все. Поэтому прошу Законодательное Собрание выйти с инициативой о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них на территории Кировской области. Только совместными решительными действиями мы сможем повлиять на ситуацию", — сказал Александр Соколов.

Кроме того, глава Кировской области подчеркнул, что многие распространенные болезни в значительной степени обусловлены нездоровым питанием и отсутствием физической активности граждан. Соответственно, необходимо развивать культуру правильного питания, особое внимание следует уделять расширению рациона жителей за счет овощей продукции.

Губернатор отметил, что торговые точки должны иметь доступ к дешевым и качественным овощам или за счет развития овощеводства в регионе, или за счет создания логистических цепочек для поставки овощной продукции из южных регионов страны. И сообщил, что проекты в этой сфере получат поддержку правительства Кировской области.