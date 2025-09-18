18 Сентября 2025
Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
Образование В России
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Школьников в регионах начали отправлять на дистант

Сразу в нескольких регионах России школьников начали отправлять на дистант в связи с введением карантина из-за сезонного роста заболеваемости ОРЗ.

По данным Роспотребнадзора, в целом по стране за последнюю неделю уровень заболеваемости ОРЗ увеличился на 63%, зарегистрировано около 700 тысяч случаев. Среди детей рост заболеваемости двукратный.

Карантин введен в школах Рязани, Тюменской и Челябинской областей, Волгограда, к этому призвали готовиться и в других регионах. Власти подчеркивают, что если болеют более 20% учеников, то вводится дистант. Эта норма закреплена в СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". Но в п. 2694 сказано, что в этом случае происходит "принятие решения о приостановлении учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (досрочном роспуске на каникулы или их продлении)". То есть введение дистанта на карантине противоречит санитарным правилам - дети должны быть отправлены на каникулы.

В отношении учителей действует приказ Минобрнауки РФ от 11.05.2016 №536, где сказано, что в периоды отмены (приостановки) занятий "педагогические работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в каникулярное время". То есть у учителей фактически должны быть каникулы, а не дистанционные уроки. Однако эти нормы не исполняются.

Теги: школа, дистант, карантин


