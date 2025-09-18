Собянин назвал несправедливыми одинаковые страховки ОМС для трудящихся и нежелающих работать россиян

Мэр Москвы считает несправедливым одинаковое медицинское страхование для работающих и неработающих граждан. По его словам, это не только социальная, но и политическая проблема.

"Человек, который работает, пашет в поте лица, пенсионер, который прошел трудовой путь, — ему обеспечено медицинское страхование. Человек, который ничего не делает и не хочет, — мы ему тоже гарантируем страхование", - заметил глава города в выступлении на пленарном заседании Московского финансового форума.

Он предложил заняться этой проблемой, которая может влиять на устойчивость финансовой системы.

"В Москве мы платим 180 млрд за неработающее население в ФОМС, регионы в целом около триллиона. Если мы посмотрим, за кого мы платим, получится такая картина. За многодетных мам — конечно, за инвалидов — конечно, за студентов — конечно. Но миллионов 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали о социальной поддержке или в ФОМС, чтобы их застраховали", - жалуется мэр.