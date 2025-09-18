Махонин сменил сенатора в Совфеде

Первый зампредседателя Законодательного собрания Пермского края и замсекретаря регионального отделения "Единой России" Вячеслав Григорьев стал сенатором от Пермского края. Указ о назначении представителя края в Совете федерации подписал губернатор Дмитрий Махонин, который вступил в должность после переизбрания.

Ранее сообщалось, что Махонин представил в избирком кандидатуры сенаторов, в числе которых были действующий представитель края Андрей Климов, а также заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Вячеслав Григорьев и первый замглавы администрации губернатора Пермского края Леонид Политов.

Отметим, что правительство края ушло в отставку после официального вступления в должность губернатора Пермского края. С 18 сентября все члены кабмина продолжат работать в статусе исполняющих обязанности. Предполагается, что их новый статус в работе начнется с пятницы, 19 сентября.