Плановый ремонт Омского НПЗ перенесен из-за ситуации с топливом внутри России

Начало планового ремонта одного из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов – Омского НПЗ – перенесено в рамках решения правительства по стабилизации ситуации на внутреннем рынке, сообщил глава "Газпром нефти" (владеет Омским НПЗ) Александр Дюков.

"Правительство приняло целый ряд мер по стабилизации ситуации на топливном рынке - ограничен экспорт бензинов, даны рекомендации производителям по корректировке графиков ремонтов НПЗ и увеличению поставок на российский рынок. Мы поддерживаем меры правительства. В свою очередь "Газпром нефть" уже перенесла начало планового ремонта на Омском НПЗ и максимизирует поставки моторных топлив на рынок РФ", - цитирует Дюкова "Интерфакс".

В сентябре "Газпром нефть" собирается увеличить поставку бензина на внутренний рынок на 14% (к сентябрю 2024 года).