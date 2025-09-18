В СПЧ поддержали Решетникова в том, что семьи мигрантов России не нужны

Член СПЧ Кирилл Кабанов поддержал министра экономического развития РФ Максима Решетникова, сказавшего накануне, что Россия на длительное время переходит к модели "возвратной миграции".

Как сказал министр, в условиях дефицита рабочей силы привлекать иностранных трудовых мигрантов нужно, но по принципу "приехал - поработал - уехал". "Сейчас мы не готовы полагаться на ввоз рабочей силы из-за границы. Нам здесь не нужны ни [их] семьи, ни учить [в школах] никого не обязаны", - добавил Решетников.

"Не верю своим глазам. Неужели наконец реально что-то начало меняться в структурах Правительства РФ в их подходе к трудовой миграции?! Понадобилось несколько десятков лет. Хорошо, если на деле так и будет и переход к реализации данного подхода не займет еще столько же", - написал Кабанов.

На прошлой неделе группа депутатов от СРЗП внесла в Госдуму законопроект, предлагающий запретить трудовым мигрантам привозить с собой членов семьи, если только речь не идет о гражданах Белоруссии и высококвалифицированных иностранных специалистах.