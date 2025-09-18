У России союзники - армия, флот и устойчивые финансы, - Силуанов

Глава Минфина России Антон Силуанов прокомментировал стратегию по формированию бюджета на 2026 год.

По его словам, Министерство финансов закладывает в бюджет "снижение зависимости от нефти и газа" (в целом, вне зависимости от желаний Минфина эта статья доходов и сама снижается, но ведомство теперь это красиво преподносит).

"Закладываем в бюджете сокращение зависимости от нефтегазовых доходов. Доля нефтегазовых доходов в следующем году составит 22% против 50% ранее", - похвастался Силуанов в ходе Московского финансового форума.

"Российский бюджет должен быть мускулистым, защищенным от внешних воздействий,", - заявил Силуанов, дополнив известное высказывание императора Александра III: "У России союзники - армия, флот и устойчивые финансы".

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина добавила, что "сбалансированный федеральный бюджет позволит России иметь умеренные ставки в экономике".