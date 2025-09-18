18 Сентября 2025
Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин распорядился срочно начать ремонт Царевского моста в Астрахани

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин принял решение о начале ремонта Царевского моста на Аэропортовском шоссе. В необходимости проведения работ глава региона убедился, когда проинспектировал этот транспортный узел во время рабочей поездки. 

Мост через реку Царев ежедневно принимает колоссальные нагрузки, являясь частью одной из самых оживленных магистралей Астрахани. Конструкция возведена в 1987 году и за почти 40-летний период эксплуатации не подвергалась капитальному ремонту.

(2025)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

 

"У нас есть необходимые финансовые и технические ресурсы, чтобы привести мост в порядок. Работы будут вестись поэтапно, что позволит не перекрывать движение полностью", – отметил губернатор Игорь Бабушкин. Однако без частичного ограничения обойтись не удастся.

(2025)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Отметим, что ранее мост был обследован. Инженеры выявили деформацию четырех балок моста, укрепили их с помощью армирования и подпорных конструкций, установили контрольные маячки. С тех пор две балки пришли в критическое состояние, речь идет о крайней правой полосе в сторону аэропорта. В связи с этим, начиная с сегодняшнего дня, одна из четырех полос моста будет временно перекрыта.

(2025)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В ближайшие дни запланированы проведение детальной экспертизы состояния моста и разработка соответствующего проектного решения для выполнения необходимых ремонтных работ.

Теги: игорь бабушкин, ремонт, мост


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

