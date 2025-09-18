План под угрозой? Естественно-научные предметы на ЕГЭ в 2025 году популярнее не стали

Прошел почти год с момента утверждения комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования. Но пока что не видно никаких положительных подвижек. Так считает руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов, проанализировавший итоги сдачи ЕГЭ и действия властей в целом.

Накануне.RU год назад подробно об этом писало. По плану, нужно увеличить долю выпускников, выбравших ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам — химии, физике, информатике и биологии, — до 35% к 2030 году. Других внятных целей поставлено не было. В итоге в первый год действия плана увеличения доли выпускников, сдающих ЕГЭ по этим предметам, не зафиксировано. Химию в основную волну в 2024 году сдавали 86 тыс., в этом году - тоже 86 тыс. Информатику - 123 тыс. (было 123 тыс.), биологию - 114 тыс. (116 тыс.), физику - 94 тыс. (91 тыс.), профильную математику - 306 тыс. (было 290 тыс.). То есть только по математике зафиксирован прирост после очень простого ЕГЭ в 2024 году. Это позволило властям заявить о "прорыве года", но реального улучшения нет. По остальным предметам количество сдававших практически не увеличилось, хотя годом ранее ЕГЭ по физике упростили. Притом что общее число сдаваших ЕГЭ выросло за год с 609 тыс. до 638 тыс.

"То есть "комплексный план" по данному показателю провален. Разумеется, никто об этом не скажет, и никаких претензий к [главе Рособрнадзора Анзору] Музаеву или [министру просвещения Сергею] Кравцову не будет. Приведенные выше "результаты" достигнуты на фоне заметных усилий по повышению привлекательности перечисленных дисциплин. В 2024-м за счет изменений заданий и критериев проверки было обеспечено повышение среднего балла ЕГЭ по профильной математике (+7), физике (+9,7), биологии (+2,1). А по гуманитарным предметам (включая обязательный русский язык) результаты ЕГЭ понизили. Детям, родителям и школам был дан ясный сигнал, что за высокими баллами ЕГЭ надо идти на "правильные" дисциплины. Этот сигнал был услышан. Но чтобы сдать единый экзамен, одного желания мало, нужна подготовка. Приведенная выше статистика показывает, что в школах большие проблемы с обучением по естественно-научным дисциплинам. Причем это проблемы нарастающие (несмотря на заявленный "комплексный план"). И никаких перспектив выхода на искомые 35% к 2030 году при текущем отношении к учителю и образованию в целом не просматривается", - пишет профессор Иванов.

Одним из свидетельств деградации математического образования стало разделение ЕГЭ по математике 2015 году на профильный и базовый уровни. Те, кто математики вообще не знают, сдают примитивный базовый ЕГЭ. Если всех заставить сдавать нормальный экзамен, то станет понятен текущий уровень массового математического образования. На это не пойдут. Но разговоры о "развитии" продолжатся, заключает эксперт.

Можно отметить, что именно по естественно-научным предметам наблюдается большой дефицит учителей. По физике, химии, биологии их намного меньше, чем школ. То есть во многих школах эти предметы ведут другие учителя. Так, учителей физики за последние 20 лет стало в два раза меньше - 30 тыс. против 60 тыс. При этом главам регионов рекомендовано стимулировать школьников выбирать сдачу ЕГЭ по ним. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по науке и образованию, состоявшего в феврале.