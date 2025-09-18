Беспилотники атаковали объект "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии

Два беспилотника атаковали предприятие "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии, сообщил глава республики Радий Хабиров.

"Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте", - рассказал Хабиров в своем Telegram-канале.

В субботу, 13 сентября, два беспилотника атаковали предприятие "Башнефти" в Уфе. Тогда охрана предприятия вела огонь по БПЛА из автоматов и пулеметов.

Расстояние от Башкирии до ближайшей границы с Украиной по прямой превышает 1,3 тыс. км.

Ранее сегодня беспилотную опасность объявляли в соседней Оренбургской области.