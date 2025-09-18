Путин предложил Совфеду сделать генпрокурора Краснова главой Верховного суда

В Совет Федерации поступило представление президента Владимира Путина для назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда России.

Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству в 11.00 23 сентября проведёт предварительное обсуждение и подготовит заключение по представленной кандидатуре. Комитет также предложит Совету Палаты рассмотреть вопрос о назначении Краснова на 596-м заседании Совета Федерации, которое состоится 24 сентября, написал в своём telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

Краснов стал единственным претендентом на пост председателя Верховного суда, оказавшийся вакантным после смерти в июле этого года 71-летней Ирины Подносовой. В августе ряд СМИ сообщил, что генпрокурор России сдал квалификационный экзамен на должность председателя Верховного суда РФ на "пять", хотя у него было право не проходить это испытание – буквально за несколько дней до этого президент России присвоил Краснову звание "Заслуженный юрист", для обладателей такого статуса экзамен не обязателен.