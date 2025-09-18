18 Сентября 2025
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Японии "лидером" партии стал ИИ

"Лидером" японской партии "Путь к возрождению" стал искусственный интеллект (ИИ). Об этом заявил представитель партии Мицутака Окумура.

Предыдущий глава партии Синдзи Исимару ушел со своего поста из-за неудачных результатов на июльских выборах в верхнюю палату парламента страны. Его преемником стал 25-летний Окумура, который и решил передать полномочия ИИ. Сам он будет лишь помощником нового "лидера". Пока еще не определены детали внедрения ИИ в работу партии.

На днях также стало известно еще об одном введении ИИ во власть и наделении его функциями субъекта. 11 сентября Албания первой в мире ИИ-"министра", который будет заниматься госзакупками. Специальное подразделение будет оказывать поддержку ИИ-"министру" и внедрять ИИ по всему правительству. Будто бы это делается для подотчетности народу.

Политолог Сергей Михеев, комментируя новости, отмечает, что настойчивое внедрение ИИ - это не вопрос комфорта, а вопрос власти: кто, кем и как будет управлять и кто будет стоять за кулисами.

"Все разговоры о том, что будет какая-то объективная компьютерная программа, которая не будет брать взяток, - это ложь. Потому что на самом деле за этим все равно кто-то будет стоять, просто вы не будете его видеть. А в случае чего всегда можно свалить все на технический сбой. И никто не будет виноват. Поэтому будут появляться пробные шары: а давайте через Албанию попробуем, давайте в Японии прокатаем. Это один большой античеловеческий проект, наступает время тотального обмана, когда правду уже не отличишь от лжи. То, что подается в электронном виде, можно подделать так, что никто и не догадается", - рассказал Михеев на радио "Вести ФМ".

Теги: япония, албания, ИИ


