Два сквера и парк в Екатеринбурге станут особо охраняемыми природными территориями

В Екатеринбурге собираются расширить список особо охраняемых природных территорий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, его дополнят три объекта суммарной площадью 62,4 тысячи квадратных метра. Среди новых локаций:

сквер на улице Мичурина (почти 10,5 тысяч квадратных метров);

сквер имени Кирова (29,1 тысячи квадратных метров);

парк по улице Блюхера (22,7 тысячи квадратных метров).

Планируется, что эти зеленые зоны получат соответствующий статус до конца нынешнего года. На данный момент в Екатеринбурге насчитывается 22 особо охраняемых природных территории.

Ранее сообщалось, что статус ООПТ в уральской столице может получить парк имени Павлика Морозова.