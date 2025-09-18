Два сквера и парк в Екатеринбурге станут особо охраняемыми природными территориями
В Екатеринбурге собираются расширить список особо охраняемых природных территорий.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, его дополнят три объекта суммарной площадью 62,4 тысячи квадратных метра. Среди новых локаций:
- сквер на улице Мичурина (почти 10,5 тысяч квадратных метров);
- сквер имени Кирова (29,1 тысячи квадратных метров);
- парк по улице Блюхера (22,7 тысячи квадратных метров).
Планируется, что эти зеленые зоны получат соответствующий статус до конца нынешнего года. На данный момент в Екатеринбурге насчитывается 22 особо охраняемых природных территории.
Ранее сообщалось, что статус ООПТ в уральской столице может получить парк имени Павлика Морозова.