18 Сентября 2025
Здравоохранение Оренбургская область
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Выпускники медвузов укрепляют первичное звено медицинской помощи в Оренбуржье

Молодые специалисты укрепляют первичное звено здравоохранения в Оренбургской области в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Привлечение и закрепление молодых квалифицированных специалистов в социально значимых отраслях, включая здравоохранение, является приоритетным направлением кадровой работы как на федеральном, так и на региональном уровне. 

В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и его регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" активно используются целевая подготовка и новые подходы к работе с молодежью.

В Абдулинскую межрайонную больницу пришли три молодых специалиста.

"С детства я мечтала помогать детям. И теперь моя профессиональная деятельность посвящена заботе об их здоровье и благополучии. Обладая современными знаниями и искренним желанием помогать, я стремлюсь обеспечить каждому ребенку качественную медицинскую помощь и поддержку. Моя цель – не только лечить болезни, но и воспитывать у детей любовь к здоровому образу жизни", – рассказала участковый педиатр Екатерина Андюкаева, выпускница Оренбургского государственного медицинского университета 2025 года.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

В Пономаревской участковой больнице приступила к работе новый участковый педиатр Любовь Маркелова. Девушка с детства мечтала стать педиатром. Для этого она в 2025 году окончила Оренбургский государственный медицинский университет. 

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Новым педиатром стационара Абдулинской межрайонной больницы стал Денис Теплов. Окончив Оренбургский государственный медицинский университет в 2022 году, он вернулся в родной город Абдулино для накопления опыта. Спустя год поступил в ординатуру по педиатрии. В 2025 году, успешно завершив обучение, вернулся в больницу.

"Мне нравится работать с детьми. Очень приятно видеть, как маленькие пациенты выздоравливают. Я мечтаю о том, чтобы дети болели как можно меньше. Помните: дети – наше будущее, и профилактика болезней поможет снизить заболеваемость. Это станет нашим общим достижением", – отметил Денис Теплов.

Адаптироваться в профессиональном становлении и развитии, приобретать или совершенствовать профессиональные знания и навыки молодым специалистам помогают опытные наставники.

